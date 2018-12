Prélèvement à la source : votre simulation est plus élevée que prévu ? On vous explique pourquoi

Exemple pour un cas simple :

Pour un revenu mensuel imposable de 1.900 euros et un taux de 3,5%, le prélèvement sera de 67 euros. Votre employeur vous versera donc 1.833 euros. A noter qu'un léger décalage peut toutefois être observé car le net fiscal est augmenté de cotisations sociales non déductibles et de la participation du patron à la mutuelle d'entreprise. En multipliant ces 67 euros (automatiquement amputés de votre rémunération et transmis à au fisc) par les douze mois de l'année, vous obtenez un montant identique à celui indiqué sur votre avis d'imposition reçu en août 2018.





Dans la pratique, il est tout à fait possible que votre montant prélevé soit en fait plus élevé. Cela est -hélas pour vous- sans doute normal. Nous détaillons ci-dessous trois raisons qui peuvent être à l'origine de votre étonnement.