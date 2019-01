Prélèvement à la source : vous allez peut-être devoir rembourser cet été vos crédits d'impôt perçus mi-janvier

Si vous aviez certains frais récurrents qui donnaient lieu à un crédit d'impôt (garde d'enfant par exemple), le fisc va vous verser à la mi-janvier un acompte de 60%. Et ce que vous y ayez encore droit ou non. Dans le cas où ces dépenses ont cessé en 2018, il vous faudra donc rembourser cette somme six mois plus tard, comme l'a rappelé le ministère de l'Action et de Comptes publics. Attention donc, le cas échéant, à ne pas dilapider cette avance de trésorerie.





D'une façon générale, la mise en place du prélèvement à la source depuis ce mardi 1er janvier ne remet pas en question les crédits ou réductions d'impôt. Ces avantages fiscaux auxquels vous avez droit pour certaines dépenses effectuées pendant l'année sont bel et bien maintenus. La réforme ne change en effet rien à leur calcul. Elle bouleverse donc en revanche le moment où ils seront pris en compte. Jusqu'ici, l'administration fiscale vous versait ce à quoi vous aviez droit en septembre de l'année qui suivait les dépenses. Ainsi, les avantages liés aux frais payés de janvier à décembre 2017 sont censés vous avoir été restitués en septembre 2018, au moment du solde de l'impôt sur le revenu.