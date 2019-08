Prélèvement à la source : nouveau taux, modulation, options... ce qui vous attend en septembre

OUI.

Vous avez la possibilité de demander à moduler votre taux en cas d'augmentation ou de diminution de vos revenus. Cette démarche peut être effectuée à tout moment sur le site Impots.gouv.fr. Il convient de vous connecter à votre espace particulier et de cliquer sur l'encart "Gérer mon prélèvement à la source" situé sous votre taux. Il vous est alors proposé de l'actualiser à la suite d'une hausse ou une baisse de vos revenus. Attention, libre à vous de réclamer une hausse même injustifiée. En revanche, il est impératif de justifier une demande de baisse de taux par un écart d'au moins 10% (et de plus de 200 euros par prélèvement). Dans les deux cas, à noter que le nouveau calcul vous sera imposé.





Si vous êtes marié ou lié par un Pacs, il vous est également permis d'opter, à tout moment, pour des taux de prélèvements séparés. Le fisc vous permet en effet de répartir votre impôt de différentes manières : trois formules (voir ci-dessous) sont en effet possibles.