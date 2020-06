Presse écrite : le gouvernement souhaite instaurer un crédit d'impôt de 50 euros pour s'abonner

Déjà fragilisée par une crise qu'elle traverse depuis des années, la presse écrite sort exsangue de la crise sanitaire. D'autant que la faillite du distributeur Presstalis a fait perdre de l'argent à de nombreux titres. Par exemple, Le Parisien estime sa perte à 5 millions d'euros et Le Monde à 13 millions euros. Par ailleurs, le titre régional Paris-Normandie a été placé en redressement judiciaire et repris par un groupe belge qui va licencier un quart des effectifs.

Le montant : le crédit d'impôt serait égal à 50 % des dépenses effectivement supportées et, de toute façon, limité à un plafond de 50 euros. Autrement dit un abonnement à par exemple 80 euros donnerait lieu à un remboursement de 40 euros et un abonnement à 100 euros ou plus impliquerait une réduction de 50 euros. Il ne serait possible d'en bénéficier qu'une fois pour un abonnement d'une durée minimale de douze mois. Le coup de pouce serait accessible jusqu'à la fin 2022 et en cas d'abonnements multiples, seul le premier y donnerait droit.

Les conditions : le dispositif serait uniquement réservé aux foyers dont le revenu fiscal de référence est inférieur à 10.000 euros pour une part de quotient familial. A noter que cette limite serait majorée de 25 % par demi-part supplémentaire.

Les titres : cette mesure concernerait un abonnement à un journal, une publication périodique ou un service de presse en ligne qui "présente le caractère de presse d'information politique et générale", précise l'amendement au nouveau budget. Le gouvernement exclut donc les kiosques en ligne, qui proposent "la diffusion numérique groupée de services de presse en ligne ou de versions numérisées de journaux ou publications périodiques ne présentant pas tous le caractère de presse d'information politique ou générale".