Pression fiscale : à partir de ce vendredi, vous travaillez (enfin) pour vous et non plus pour l'Etat

LE CHIFFRE ÉCO - C'est un grand jour. D'après l'institut Molinari, qui observe la durée de pression fiscale sur un an, les Français sont libérés fiscalement ce vendredi. Concrètement, depuis ce 19 juillet, ils ont terminé de payer leurs nombreux impôts et taxes directs. Et travaillent donc désormais pour eux, et non plus pour les finances del'Etat.