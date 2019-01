Prestations sociales : ce qu’elles représentent pour l’État

Les revenus de nombreux Français, notamment les plus modestes sont complétés par des prestations sociales. Combien ces dernières pèsent-elles exactement dans les dépenses de l'État ? Notre système est-il plus ou moins généreux par rapport à d'autres pays développés ? Éléments de réponses avec notre journaliste, Garance Pardigon.



