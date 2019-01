Prestations sociales : la France est-elle particulièrement généreuse ?

Pour s’en rendre compte, il suffit d’analyser ce que représentent ces prestations dans les dépenses de l’État. Ainsi, ce dernier, quand il dépense 1000 euros, en consacrent 575 en prestations sociales (source : ministère de l’Économie). Ce sont les retraites qui coûtent le plus cher, avant la santé (l’assurance-maladie), les allocations familiales, le chômage, les revenus de solidarité (type RSA) et les aides au logement. Au total, ces dépenses, en 2016, ont représenté 720 milliards d’euros, soit plus de la moitié des dépenses publiques. Ce montant ne cesse d’augmenter, et c’est vrai en France mais aussi dans l’ensemble des pays développés.