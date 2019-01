Prime d'activité : demandez la au plus tard vendredi pour la recevoir à partir du 5 février

Deux nouveautés s'appliquent à la prime d'activité dès janvier 2019, avec un versement effectif début février. D'une part, elle est potentiellement élargie à un million de ménages supplémentaires grâce au rehaussement des plafonds de revenus maximum pour la toucher (par exemple : désormais 1806 euros nets mensuels pour une personne seule sans enfant, contre 1560 euros avant les nouvelles règles). D'autre part, cette aide augmente de 90 euros maximum pour certains ménages qui la percevaient déjà, grâce à une revalorisation exceptionnelle de la bonification individuelle accordée aux personnes touchant autour du Smic.





Ce remodelage avait été annoncé par Emmanuel Macron lors de son allocution télévisée du 10 décembre, en réponse au mouvement des Gilets jaunes. Le chef de l'Etat avait alors promis d'"augmenter de 100 euros le salaire d'un travailleur au Smic sans qu'il en coûte un euro de plus à l'employeur". Somme finalement légèrement dépassée en tenant compte de l'augmentation légale de 1,5% du Smic, également entrée en vigueur en janvier.





Le dispositif de la prime d'activité avait été lancé en 2016 pour remplacer la prime pour l'emploi et le RSA activité. Il prend la forme d'un versement mensuel qui permet d'augmenter les revenus des travailleurs modestes. Mais toutes les personnes qui y sont éligibles (5 millions désormais) ne la touchent pas. Pour la recevoir, il est en effet nécessaire de la demander. Or le taux de non-recours (c'est-à-dire le taux de personnes qui n'ont pas effectué les démarches alors qu'elles y ont droit) avoisinait les 30% en 2018. Y avez-vous le droit et auprès de qui vous signaler ? Critères, montants, démarches... voici ce qu'il faut savoir sur ce dispositif.