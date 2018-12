Prime d'activité : comment fonctionne-t-elle et comment la demander ?

La prime d'activité prend la forme d'un complément de salaire destiné à ceux qui touchent une rémunération comprise entre 0,5 et 1,2 Smic (salariés, fonctionnaires, travailleurs indépendants). Il faut avoir au moins 18 ans pour y avoir droit. Il avait été prévu au lancement de cette aide que les étudiants et apprentis ne puissent pas y prétendre mais cette aide leur est désormais proposée. A noter que le Smic s'élève actuellement à 1.498,47 euros brut, soit 1.184,93 euros net. Sa revalorisation automatique en fonction de l'inflation le fera passer à un plus de 1.200 euros net en janvier.