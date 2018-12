Prime d'activité, Smic, prix du gaz : le pouvoir d'achat boosté en 2019

Pour 2019, le gouvernement a mis en place des mesures favorisant le pouvoir d'achat des Français. Les taxes sur les carburants et sur l'énergie ainsi que les frais bancaires seront gelés jusqu'en été 2019. Le prix du gaz diminuera, tandis que le chèque Energie, le Smic (hors inflation, ndlr) et la prime d'activité seront revalorisés. La défiscalisation des heures supplémentaires, dont pourront bénéficier tous les salariés, tout en étant plafonnée à un gain de 5000 euros nets par an, fait également partie des annonces présidentielles du 10 décembre 2018.



