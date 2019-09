Prix à la pompe : les taxes font fuir les automobilistes vers l'Allemagne

JT 13H - Les prix à la pompe ont bondi d'environ cinq centimes, quelques jours après l'attaque de drones en Arabie saoudite. Avec les taxes, faire le plein revient cher, si bien que les gens préfèrent se déplacer en Allemagne.

L'attaque contre des infrastructures pétrolières en Arabie saoudite n'est pas sans conséquence. À peine quelques jours plus tard, le prix du baril de pétrole a grimpé de plus de 15% le 16 septembre 2019, soit la plus forte hausse depuis dix ans. Pour les frontaliers, faire le plein en Allemagne est un bon moyen d'économiser puisque les taxes sont plus importantes dans l'Hexagone. Alors pour une même hausse de tarifs, cela revient plus cher dans le pays que de l'autre côté de la frontière.



