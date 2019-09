Prix des carburants : "la TVA sur la taxe", la taxe de trop ?

JT 20H - Alors qu'une hausse des prix et des taxes sur le carburant est prévue, l'association de consommateurs demande au gouvernement de supprimer la TVA, qui s'ajoute elle-même aux taxes.

C'est la conséquence directe de l'attaque d'une installation pétrolière en Arabie saoudite. Les prix à la pompe vont augmenter, et accessoirement les taxes sur les carburants. L'association de consommateurs UFC-Que Choisir vient de lancer une pétition pour mettre fin à la TVA. La suppression de cette taxe sur la taxe permettrait d'économiser respectivement 12 centimes et 14 centimes d'euro par litre pour le diesel et pour l'essence.