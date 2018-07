Prix du gaz, médicaments, salaire des nounous… Ce qui change (en bien ou en mal) au 1er août

De nouvelles réglementations entrent en vigueur au 1er août 2018. Et elles pourraient avoir un effet sur vos dépenses à venir. Si vous avez une nounou à domicile, par exemple, cela pourrait vous coûter un peu plus cher. A l’inverse, si vous êtes infirmier libéral, vous serez un peu mieux payé pour vos déplacements les dimanches et jours fériés. Voici ce qui attend les particuliers.