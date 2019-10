Tabac, gaz, chômage... Ce qui change (en bien ou en mal) pour votre budget au 1er novembre

Les changements susceptibles d'affecter vos dépenses sont nombreux en novembre. D'un côté, des augmentations de prix touchent par exemple les fumeurs et les abonnés au gaz. De l'autre, des mesures sont favorables aux ménages modestes et aux salariés qui démissionnent. Voici les principaux éléments qui évoluent dès ce vendredi 1er novembre.

Le gouvernement lance la "complémentaire santé solidaire" pour les ménages les plus modestes. Ce dispositif fusionne la Couverture maladie universelle-complémentaire (CMU-C) et l'Aide à la complémentaire santé (ACS). L'offre est baptisée "mutuelle à 1 euro" par jour car la participation maximale demandée à ses bénéficiaires est plafonnée à 30 euros par mois. Elle peut cependant demeurer moins chère ou gratuite en fonction des revenus et de l'âge.

Les salariés qui démissionnent peuvent désormais être indemnisés par Pôle emploi, à condition toutefois d'avoir travaillé cinq ans dans la même entreprise et de présenter un solide projet de reconversion professionnelle ou de création/reprise d'entreprise. D'autres règles changent également : il s'agit notamment des six mois de travail requis sur les vingt-quatre derniers mois pour ouvrir des droits (au lieu de quatre sur vingt-huit précédemment) et de la dégressivité des indemnités pour les hauts revenus au bout de six mois.