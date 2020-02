Prix du tabac : le paquet le plus vendu va atteindre la barre symbolique des 10 euros

Moins chères, les Gauloises blondes s'afficheront à 9,50 euros, contre 9 euros avant, et les News and Co à 9,40 euros contre 8,90 euros. Autres exemples de nouveaux prix : 9,80 euros pour les Camel sans filtre (contre 9,10 euros), 9,40 euros pour les Lucky Strike Bleu Classic (contre 8,90 euros) et 9,60 euros pour les Winfield Rouge (contre 9,10 euros).

Ces diverses augmentations sont liées au relèvement de 50 centimes des taxes prélevées par l'État. Les fabricants fixent ensuite librement leurs grilles tarifaires en choisissant de répercuter les taxes (qui représentent plus de 80% du prix final) comme ils l'entendent et en y ajoutant éventuellement une marge supplémentaire.