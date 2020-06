Profession "dropshipper" ou comment vendre des produits quatre fois leur prix

En général, lorsque vous achetez un produit sur un site internet, le vendeur l'expédie directement chez vous. La stratégie de vente du dropshipping est elle, différente. Lorsque vous avez passé votre commande sur Internet, le vendeur contacte un fournisseur, chinois la plupart du temps, et c'est ce fournisseur qui se charge de l'expédition. Le vendeur n'a aucun stock et sert simplement d'intermédiaire entre vous et le fournisseur, se faisant au passage, un belle marge.

Anthony est dropshippper. Il travaille de chez lui et n'a besoin que d'un ordinateur. En cherchant sur Internet, il a dégoté un pistolet de massage, chez des fournisseurs chinois et se charge lui-même de la vente, sur les réseaux sociaux. Durant le confinement, il en a vendu une centaine d'exemplaires à 99 euros pièce. Pour faire la promotion de son objet, il a créé un site Internet et dépensé des milliers d'euros en publicité sur Facebook.

Selon ses estimations, pour vendre un pistolet de massage, il a "besoin de dépenser entre 9 et 10 euros de publicité". "C'est très attrayant, certains voient le dropshipping comme une façon d'arrondir les fins de mois, quand d'autres génèrent plusieurs centaines de millions de chiffre d'affaires par an", explique-t-il. Un système de vente tout à fait légal à conditions de respecter certaines règles.

Me Elias Bourran, avocat spécialiste du "dropshipping" conseille de nombreux dropshippers dont certains oublient parfois de payer la TVA ou s'installent dans les paradis fiscaux. Certains de ses clients, "ont des comptes remplis au Delaware ou à Dubaï et ont envie de revenir en France", explique cet avocat. Si vous avez déjà acheté l'un de ces produits et qu'il ne vous as pas donné entière satisfaction, sachez que vous avez 14 jours pour vous rétracter et demander un remboursement.