Projet de loi sur la vente de médicaments en ligne : "On renvoie la pharmacie dans la case commerce"

"Médicaments : Oui à la pharmacie de proximité, non aux plateformes type Amazon". Les pharmaciens sont prêts à monter au créneau. Un projet de loi, présenté ce mercredi 5 février en Conseil des ministres, prévoit d'assouplir les règles en matière de ventes de médicaments en ligne. Préparé par Bercy, sa principale disposition suscite l'inquiétude des pharmaciens, et ce même si seuls les médicaments sans prescription médicale sont concernés : la possibilité de stocker les médicaments vendus en ligne dans des locaux extérieurs à l'officine.

"On risque d'aller vers une 'ubérisation'de la santé et on renvoie la pharmacie dans la case commerce", regrette vivement Gilles Bonnefond, le président de l'Union de syndicats de pharmaciens d'officine (USPO), contacté par LCI. À ses yeux, ces mesures ouvriraient une brèche dans laquelle des plateformes d'e-commerce pourraient s’engouffrer, comme c'est déjà le cas aux Etats-Unis avec Amazon Pharmacy. "Ce texte introduirait en effet dans le code de la santé publique la notion de plateforme. Et, à terme, Amazon, par exemple, pourrait s'associer à des pharmaciens pour proposer la vente en ligne de médicaments", craint-il.