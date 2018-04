PV pas reçu après un flash : à partir de quand pouvez-vous respirer ?

Pourquoi un an ? Tout simplement parce qu’il s’agit du délai de prescription, ce délai au terme duquel il n’est plus possible de poursuivre le fautif. "En matière de contravention, la prescription de l'action publique est d'une année révolue", précise l'article 9 du Code de procédure pénale. Attention le conducteur ne devra pas, pour autant, crier victoire trop vite sous prétexte qu’une année s’est écoulée depuis son écart de conduite.





Ce délai de prescription d’un an va, en effet, pouvoir être interrompu par un certain nombre d’actes qui ne vont pas être portés à la connaissance du contrevenant. Parmi ces actes qui vont faire repartir un nouveau délai d’un an : le "soit transmis" à l’Officier du Ministère Public compétent. C’est ce qu’avait, par exemple, rappelé la Cour de cassation dans un arrêt du 5 mars 2013 à propos de la transmission du dossier à l’OMP du lieu de domicile d’un automobiliste un peu trop pressé (Crim. n°12-84527).





L'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée a, également, pour conséquence de faire courir un nouveau délai de prescription de l'action publique (Crim., 17 décembre 2013, n°12-83705).