Qu'est-ce que l'arnaque à la pomme de terre ?

Chaque année, nous en mangeons chacun en moyenne 30 kilos, en purée, sous forme de frites ou à la sarladaise. Les prix varient selon les différentes sortes de produits, qu'on reconnaît grâce aux précisions sur les étiquettes. La fraude de patates consiste donc à mêler plusieurs types dans un même filet, dans le but de liquider un stock ou de combler la faiblesse d'une production. En effet, un laboratoire spécialisé a récolté leur jus afin de détecter des anomalies et d'espérer ainsi ne retrouver qu'une seule et unique sorte de pomme de terre dans un même emballage. Un fraudeur risque jusqu'à 10 000 euros d'amende.



