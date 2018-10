Qu'est-ce qui change avec la réforme des retraites ?

Les points essentiels de la réforme des retraites ont été dévoilés en cette matinée du 10 octobre 2018 par le gouvernement. Si aucun changement ne sera opéré sur l'âge légal de départ à la retraite ou encore sur le principe de la solidarité entre les générations, le système prévoit la fin des 42 régimes spéciaux et veut mettre l'accent sur l'équité au niveau du calcul des retraites. D'ailleurs, le système s'appuiera désormais sur des points et non plus sur des trimestres. Mais quelle sera la valeur de ces points ?



