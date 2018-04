Quand le fisc américain poursuit des contribuables français

Certaines personnes, qui ont la double nationalité franco-américaine, reçoivent de très désagréables surprises dans leurs boîtes aux lettres. Il s'agit d’une deuxième feuille d'impôt. Pour cause, les États-Unis ont décidé depuis quelques années d'imposer tous leurs ressortissants, quels que soient leurs pays de résidence, des situations ubuesques.



