Que faire de l’argent retiré des assurances-vie en fonds en euros ?

Il est aussi impensable de laisser sur un livret A ou un livret de développement durable de 15 000 euros qui correspondent à une poche de sécurité. Les rendements des livrets bancaires sont également touchés par les taux bas et ne dépassent pas 0,5%. Ainsi, depuis trois ans ces rendements sont inférieurs à l’inflation et coûtent de l’argent aux Français. Alors où faut-il placer l’argent retiré des assurances-vie en fonds en euros ?

Placement durable, les SCPI ne cessent de se réinventer pour suivre les évolutions sociétales. Elles peuvent ainsi acheter des cliniques, des entrepôts qui servent au commerce en ligne ou encore des immeubles résidentiels écologiques. Les SCPI de rendement vont aussi investir sur toute l’Europe et sur de nombreux secteurs d’activité, ce qui permet de multiplier les opportunités de rendement et d’offrir une fiscalité allégée aux associés. En effet, les loyers issus de l’étranger sont exonérés de prélèvements sociaux. Un cadre fiscal qui les rend bien plus compétitives que les assurances-vie en fonds en euros.

Avec une collecte de 4,50 milliards d’euros en 2020 pour les SCPI, la tendance est claire. Les épargnants apprécient de plus en plus l’absence de contraintes de gestion offertes par ce placement immobilier dont le rendement peut même atteindre 6% nets pour les meilleures.

Les épargnants ont compris que pour réussir un investissement, il ne faut pas se restreindre à la seule offre de sa banque mais se rendre sur internet pour découvrir la totalité du marché. C’est ainsi que les plateformes comme La Centrale des SCPI proposent plus de 190 SCPI disponibles pour les investisseurs (www.centraledesscpi.com).

« Lorsque l’un épargnant nous appelle au 01.44.56.00.23, nous l’accompagnons dans un processus complet qui va du conseil sur le choix des SCPI jusqu’à la souscription entièrement digitalisée. Les gens apprécient la pédagogie et la simplicité de cette solution qui permet de placer son argent sans se déplacer. » détaille Thibault Le Coail, consultant du comparateur digital de SCPI, La Centrale des SCPI. Le site offre ainsi un accès gratuit à une mine d’informations qui permettent un placement clé en main qui plaît à de plus en plus d’épargnants : classement, simulation, guide, FAQ complète et régulièrement mise à jour, actualités en temps réel…

À la question : que faire de l’argent retiré des assurances-vie en fonds en euros, les Français ont tranché. Les chiffres portent à croire qu’ils préfèrent une prise de risque mesurée et réfléchie. Optimistes à l’approche de Noël, ils investissent en priorité leur argent sur des SCPI. Ce nouveau placement d’épargne permet d’investir agilement dans l’immobilier sans avoir à acheter et à gérer un appartement locatif. Il n’est pas étonnant que chaque année les Français soient de plus en plus nombreux à investir en SCPI suite à un rachat d’assurance-vie en fonds en euros.

Découvrez en vidéo tous les avantages des SCPI pour y placer l’argent retiré des assurances-vie en fonds en euros :