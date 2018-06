Que vaut la pâtisserie bon marché ?

La pâtisserie est un petit plaisir que s'accorde chaque semaine un Français sur trois. Le marché ne s'est jamais aussi bien porté : il pèse plus d'un milliard d'euros chaque année. Et les petits artisans ne sont pas les seuls à en profiter puisque trois pâtisseries sur dix s'achètent dans la grande distribution. Les produits y sont moins chers que chez l'artisan. En moyenne, nous dépensons 350 euros par an et par foyer en pâtisserie, soit quatre euros de plus qu'il y a cinq ans.



