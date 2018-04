Quel est le secret de la crêpe bretonne ?

La crêpe est l'une des spécialités de la Bretagne. Délicieuse et riche en beurre, elle fait le bonheur des petits et des grands. Crêpes aux œufs, jambons et fromages ou crêpes caramel au beurre salé, ces derniers dégustent volontiers ses diverses déclinaisons.



