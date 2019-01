Quel fonds euro choisir pour votre assurance-vie ?

Enveloppe sécurisée du contrat d’assurance-vie, le fonds euros représente l’essentiel des encours de ce placement favori des Français. Votre argent est toujours disponible, sans risque de perte en capital, autant de caractéristiques qui séduisent le particulier frileux au risque.





Les fonds euros sont majoritairement composés d’obligations, obligations souveraines (émises par des États) et obligations corporate (émises par des entreprises), des titres de créance plus ou moins rémunérateurs selon la note des émetteurs. Ainsi, plus un émetteur est bien noté, plus le risque de défaut (possibilité que le débiteur ne puisse pas rembourser sa dette) est faible et plus la rémunération l’est aussi. À l’inverse, moins l’émetteur est bien noté, plus le risque de défaut est élevé, plus le rendement est élevé.





Le rendement affiché par les fonds euros est en perte de vitesse depuis près de 20 ans maintenant. Ainsi, en 2000, la performance moyenne des fonds euros dépassait légèrement les 5 %. En 2018, elle oscille autour de 1,60 % ! La baisse est impressionnante et continue. Dans un contexte de taux d’intérêts très faibles, les fonds euros sont particulièrement touchés et marquent le pas. Mais sachez aussi qu’il ne s’agit ici que d’une moyenne et certains fonds euros surperforment largement le marché, quelques assureurs arrivant à servir des rendements avoisinant les 3 % quand d’autres peinent à assurer une performance proche des 1 %.

