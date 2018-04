Quel style le maillot de bain adopter pour cet été ?

Avec le retour du soleil, de plus en plus de personnes vont à la plage. C'est le moment idéal pour choisir son maillot de bain. Dans les magasins à Saint-Cyr-sur-Mer, les clientes commencent à faire leur choix pour la saison. La couleur kaki est la tendance de cet été. Les maillots de bain fleuris sont aussi à la mode. Quid du modèle à une pièce ?



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 19/04/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 19 avril 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.