Quelle viande mange-t-on aujourd'hui ? Le poulet a grignoté le bœuf dans les assiettes

ALIMENTATION - Bien que la quantité globale se soit stabilisée, la façon de consommer la viande a changé ces dernières années en France. Selon une étude de France Agrimer relayée par Les Échos, le poulet prend le pas sur le bœuf... en moyenne trois fois plus cher au kilo.

Mange-t-on réellement moins de viande qu'avant ? Privilégie-t-on la qualité à la quantité... pour ménager du même coup son porte-monnaie, sa propre santé voire la cause animale ? Dans les faits, il s'agit bien souvent là de simples déclarations de bonnes intentions, à en croire les statistiques compilées par l'établissement national France Agrimer (à partir de données du spécialiste des études de marché Kantar et de l'expert de la consommation alimentaire hors domicile Gira) dans une étude publiée le 2 octobre.

Pour expliquer ce recul des bovins dont la quantité consommée a chuté de 12% en douze ans tandis que la volaille a bondi de 23%, il faut chercher du côté des prix. Les différences sur l'étiquette demeurent en effet colossales avec, actuellement, "un rapport de un à trois entre le prix moyen du kilo de bœuf (16 euros) et le poulet standard prêt à cuire (5,40 euros)", selon les chiffres de Kantar cités par le quotidien économique. Moins abyssal mais tout de même considérable, "le rapport entre le porc (8,60 euros) et le bœuf, reste de un à deux". Et certes le bœuf à bouillir ou à braiser demeure abordable (8,50 euros) mais encore faut-il trouver le temps pour le cuisiner.