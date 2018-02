Quels poissons consommer en hiver ?

Bien choisir son poisson n'est pas toujours facile pour certains d'entre nous. Certaines espèces comme la lotte, le cabillaud, le maquereau et le merlu se mangent toute l'année. La dorade, le rouget et le lieu jaune de ligne ont la cote en hiver. Bien que présentes en toute légalité sur les étales, certaines espèces sont à proscrire dans les assiettes selon les époques et les lieux de pêche.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 16/02/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 16 février 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.