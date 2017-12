Ralentissement des iPhone : Apple s'excuse mais nie toute stratégie d'obsolescence programmée

Face à la polémique, Apple s'excuse auprès de sa clientèle. Le géant américain admet brider les performances des anciens iPhone mais nie avoir voulu réduire volontairement la durée de vie de ses appareils. Et pourtant, dans bien des domaines, tout a été fait pour raccourcir la durée de vie des produits, qu'importent les consommateurs et les enjeux environnementaux. L'obsolescence programmée étant par ailleurs un délit difficile à prouver.



