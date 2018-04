La marque Prémibio rappelle 2000 boites de lait infantile 1er âge pour "un risque de contamination"

Les inspecteurs ont constaté qu'en octobre 2017, des contrôles menés par l'entreprise avant la commercialisation avaient mis en évidence la présence d'Enterobacter Sakazakii dans des échantillons de produits appartenant au lot n°257. En conséquence, Premibio avait procédé à des analyses complémentaires pour déterminer les boites concernées. L'entreprise a ainsi décidé de ne pas commercialiser une partie de ce lot", explique le texte.





"La DDPP a considéré que les éléments présentés par l'entreprise n'étaient pas suffisants pour exclure la contamination du reste du lot. Informée de cette position de l'administration, l'entreprise a décidé mercredi d'ordonner le retrait et le rappel de l'ensemble du lot et a informé ses clients", selon la DGCCRF. A la demande de la DDPP, ajoute le texte, l'entreprise devra revoir sa procédure de gestion des non conformités.