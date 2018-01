VIDÉO - Salmonelle, E.coli, listeria : tout savoir sur les symptômes et les aliments contaminés par ces bactéries

LE POINT - La salmonelle, à l'origine de la contamination des produits Lactalis, est responsable, avec la listeria et E.coli, de la plupart des rappels de produits alimentaires. Le fromage au lait cru et les charcuteries sont les plus vulnérables. Les symptômes se limitent le plus souvent à ceux de la gastro-entérite parfois accompagnés de fièvre ou de maux de tête.