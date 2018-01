Mettez la main à la pâte (à tartiner) et réalisez votre Nutella maison

Le Nutella, c'est un peu comme le Coca-Cola. Son succès n'est plus à démontrer mais sa recette, elle, reste un secret bien gardé. On sait toutefois que Ferrero l'a légèrement modifiée en procédant à "quelques ajustements" aux "7 ingrédients simples, sans colorants ni conservateurs". Un scandale de plus pour la plus célèbre pâte à tartiner au monde, régulièrement montrée du doigt pour son utilisation de l'huile de palme, considérée comme "potentiellement cancérigène" par l'Agence européenne de sécurité alimentaire, et catastrophique pour l'environnement. La semaine dernière, ce sont des promotions chez Intermarché qui ont viré à l'émeute. De quoi couper l'envie de se faire plaisir.