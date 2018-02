On a testé... le Nutella maison

Alors comme à LCI, on n'hésite pas à s'investir, on a décidé, un dimanche après-midi (oh ça va, il faisait pas beau dehors), de la tester, cette fameuse recette. Première étape : la stérilisation des pots. Euh pardon, mais ça consiste en quoi, exactement ? Une recherche Google plus tard, nous voilà en train d'attendre 10 minutes devant la casserole bouillante que notre ancien pot à confiture fasse peau neuve. Puis c'est parti : dans une petite casserole, nous mélangeons le chocolat fondu (on a pris du chocolat au lait) avec le beurre. Puis le lait concentré et enfin les noisettes.