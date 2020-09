Refonte de l'aide à la rénovation énergétique : comment va fonctionner la nouvelle "PrimeRénov" ?

Pour rappel, le but de cette prime est de lutter contre les passoires énergétiques. MaPrimeRénov est en fait le résultat de la fusion entre le crédit d’impôt pour la transition énergétique (CITE) et les les aides de l'Anah "Habiter mieux agilité". Elle est versée par l’Agence nationale de l’habitat (Anah) et concerne tous les logements situés en France métropolitaine ainsi qu'en outre-mer et dont la construction est achevée depuis 2 ans minimum. Elle est cumulable avec d’autres aides à la rénovation énergétique comme les Certificats d’économie d’énergie (CEE), l’éco-PTZ ou encore des aides proposées par votre collectivité locale. En revanche, elle n’est pas cumulable avec l’aide "Habiter Mieux Sérénité" de l’Anah.

Qui est concerné par la refonte ?

Bonne nouvelle, cette prime concernera désormais tous les ménages, et non plus seulement les ménages modestes. A partir du 1er octobre, tous les propriétaires -ceux occupant leur logement à titre de résidence principale comme les propriétaires bailleurs- pourront donc en bénéficier. Elle s'appliquera sans condition de revenus suivant quatre paliers : les aides seront inversement proportionnelles aux revenus. Les revenus modestes seront prioritaires mais les ménages à revenus moyens et supérieurs pourront être malgré tout être éligibles au crédit d’impôt s'il s'agit d'une rénovation globale ou ambitieuse.

Quels seront les travaux concernés ?

Presque tous. Que ce soit pour la toiture, les murs, la cave à fioul ou encore les fenêtres, toutes ces rénovations entrent dans le cadre de MaPrimeRénov. Mais attention : les travaux doivent être obligatoirement entrepris par une entreprise certifiée RGE.

Quelle date sera-t-elle prise en compte ?

Tous les travaux faisant l’objet d’un devis signé à compter du 1er octobre 2020 seront éligibles à l’aide. Tous les travaux déjà engagés en sont donc exclus.

Jusqu'à quand ?

La nouvelle prime est valable le temps du plan de relance, donc jusqu'en 2022. A noter que les premières demandes seront traitées en priorité sur le mode "premier arrivé, premier servi". Les deux milliards d'euros de l'enveloppe pourraient donc rapidement trouvé preneurs.