Réforme de la prime d’activité : le premier bilan

Le 1er janvier 2019, la réforme de la prime d’activité est entrée en vigueur. Elle a ainsi été revalorisée et étendue. Cette année, 1,3 million de foyers de plus la perçoivent, et ce sont désormais quatre millions qui en bénéficient au total. Il reste tout de même 20% de ménages qui ne savent pas qu’ils sont concernés par ce dispositif. Les détails de ce premier bilan avec notre journaliste Amandine Atalaya.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 02/05/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 2 mai 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.