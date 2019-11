Réforme de la redevance télé : le tarif "famille" déjà aux oubliettes

Une réforme de la contribution à l'audiovisuelle public -la fameuse "redevance"- est dans les tuyaux du gouvernement. Et comme le rapportait Le Figaro dans son édition de ce mercredi 6 novembre, il avait été question, parmi d'autres pistes circulant aux ministères de la Culture et des Comptes publics, de la moduler en fonction de la composition du ménage. Un premier montant aurait ainsi été réservé aux personnes vivant seules (une part fiscale dans le foyer). Un second aurait été réclamé aux familles (à partir de 1,5 part).

Cette piste explosive a cependant rapidement été balayée par l'exécutif. Interrogé par Les Échos quelques heures après cette fuite, le ministère de la Culture a en effet coupé court à toute polémique sur cette possible mesure déjà qualifiée d'"antifamille" par certains : "Il n'y aura pas de modulation de la contribution à l'audiovisuel public en fonction de la taille des foyers", a en effet assuré un porte-parole de la Rue de Valois, cité ce mercredi après-midi sur le site du quotidien économique.