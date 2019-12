Réforme des retraites : enfants, majoration, trimestres... ce qui change pour les pensions des femmes

"Les femmes seront les grandes gagnantes" : Édouard Philippe l'a énoncé comme une évidence ce mercredi 11 décembre lors de sa présentation du projet de réforme des retraites. Le système universel décrit par le Premier ministre se veut en effet plus juste pour celles-ci, actuellement pénalisées par des carrières souvent hachées, à temps partiel et plus courtes que celles des hommes.

Le nouveau dispositif prévoit ainsi de "compenser la maternité à 100%", a-t-il insisté. Il est notamment prévu que "chaque naissance intervenue après l'entrée en vigueur du système universel de retraite donne lieu à l'attribution d'une majoration de 5% des points acquis par les assurés au moment du départ à la retraite et un supplément de 2% de plus pour les familles de trois enfants et plus". À noter que les cotisations versées seront donc converties en points et que, par la même occasion, le décompte par trimestre sera abandonné.