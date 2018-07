Panne à Montparnasse : comment vous faire rembourser 25 à 100% de votre billet ?

TARIFS - Maigre consolation face à la pagaille qui règne à la gare Montparnasse en plein chassé croisé des vacances : la SNCF prévoit un remboursement intégral pour un train supprimé ou ayant accusé plus de trois heures de retard et une compensation de 25% ou 50% du prix du billet en dessous. On vous explique tout.