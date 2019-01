Remplacement de chaudière au fioul pour 1 euro : pouvez-vous en bénéficier ?

Pas assez performantes et polluantes, les quelque 4 millions de chaudières au fioul utilisées en France sont dans le viseur du gouvernement. Désormais, "un dispositif de prime à la conversion des chaudières visant à aider tous les Français à diminuer leur facture de chauffage tout en faisant baisser leurs émissions de gaz à effet de serre" permet à certains de "changer leur chaudière au fioul par une pompe à chaleur pour un coût total de 1 euro", assurait ainsi vendredi 18 janvier le ministère de la Transition écologique et solidaire.





L'installation d'une pompe à chaleur coûte pourtant généralement entre 12.000 euros et 15.000 euros, matériel et travaux compris. Pour réduire d'office la facture présentée au client, certaines sociétés s'occupent elles-mêmes des démarches (récupération des aides et prise en charge des avances). Pacte énergie solidarité (une marque du groupe Effy, spécialisé dans les services énergétiques) propose ainsi depuis quelques jours des offres à 1 euro symbolique. Selon Le Parisien, Engie ou Total devraient faire de même très prochainement.