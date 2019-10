Rénovation énergétique : alerte générale contre les escrocs

JT 13H - Les arnaques dans le domaine de la rénovation énergétique se multiplient davantage. Celles-ci ont augmenté de 20% en un an.

La rénovation énergétique est devenue la cible des arnaqueurs depuis un certain temps. Une situation qui inquiète notamment la direction des fraudes. Pour sensibiliser les particuliers, cette dernière a donc lancé une alerte générale contre les escrocs. A Dammartin-en-Goële, en Seine-et-Marne, Jean-François Diné nous raconte comment il s'est fait avoir.



