Rénovation énergétique : un raz-de-marée de litiges, dénonce l'UFC-Que Choisir

Un jour de décembre 2016, Jocelyne et son compagnon reçoivent la visite d’un commercial travaillant pour une société spécialisée dans la pose de panneaux aérovoltaïques. Mieux qu’un panneau photovoltaïque, cette technologie combine à la fois la production d’électricité et la production de chaleur. En hiver, cela permet de faire de substantielles économies sur votre facture de chauffage et en été, cela peut également permettre de rafraîchir votre maison. Super ?! Oui, mais encore faut-il que les travaux soient réalisés correctement…





C’est tout le problème de Jocelyne qui dispose aujourd’hui de panneaux aérovoltaïques sur son toit, mais posés à la va-vite et qui ne fonctionnent quasiment pas. "Nous n’avons aucun chauffage l’hiver et c’est guère mieux l’été", explique Jocelyne à LCI.





Une situation très loin d’être anecdotique. En effet, l’UFC- Que Choisir a constaté que le nombre de litiges liés au démarchage par les travaux de rénovation explosent depuis plusieurs années, et en particulier depuis plusieurs mois. Dans une étude qu’elle publie ce mercredi, l’association dévoile toutes les combines les plus vues chez certains professionnels peu scrupuleux, qui ciblent bien souvent les personnes les plus vulnérables.