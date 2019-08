Je cherche à embaucher une nounou : comment faire passer de bons entretiens

Au-delà de votre liste de questions à la fois universelles et totalement individuelles - c’est toute la difficulté -, gardez à l’esprit que vous n’êtes pas dans l’évocation de vous. "Soyez le plus taiseux possible car vous n’êtes pas là pour raconter votre vie mais pour écouter la manière qu’a votre future nounou de voir les choses", souligne Benjamin Perrier.





Celui-ci conseille, par exemple, si vous n’avez pas d’inspiration, de demander à la candidate quels sont ses défauts et qualités, tout en concédant que c’est le degré zéro de l’entretien d’embauche mais que cette question a au moins le mérite de faire parler. Vous pouvez aussi faire référence à son expérience et lui demander, parmi tant d’autres exemples, si elle sortait avec les enfants qu’elle a gardés auparavant et comment cela se passait. Ou encore comment s'organisait sa journée.





Plus subtil, demandez-lui comment elle faisait quand les enfants avaient de la fièvre. Quel est son réflexe professionnel ? Vous n’attendez sans doute pas comme réponse : "Je ne leur ai rien donné, j’ai attendu que cela passe tout seul". Peut-être répondra-t-elle plutôt : "Dans un premier temps, je lui donne du paracétamol et si la température ne baisse pas, je vous téléphone puis j’appelle les secours". De votre côté, vous préférez peut-être qu’elle vous appelle avant de donner ce médicament.





Quelles que soient vos positions, "dans sa réponse, vous verrez son sérieux et son processus de travail, qui vous permettra de déterminer s’il correspond au vôtre, explique Benjamin Perrier. Dans tous les cas, avant de donner vos règles - surtout pour une garde à domicile car, là, c’est vous le patron -, laissez la nounou parler de son expérience. Cela vous permettra de savoir si vous êtes vraiment incompatibles ou s’il suffit de positionner le curseur."