Fournitures scolaires : les bons plans pour payer moins cher

Sans doute le plus simple : recycler les affaires de l'année dernière. Les équerres, les compas, les règles ou encore les rapporteurs, sont les outils les plus facilement réutilisables d'une année sur l'autre. Tout comme les calculatrices. Dans la famille Halipret, Rose et Gabin feront leur rentrée mais avec un papa prudent sur ses dépenses et à la fibre, plutôt écolo. Ils réutilisent, tout ce qui peut l'être : stylos, trousses ... Le but est de faire des économies et ça marche pour le père de famille : "On économise entre 50 et 100 euros par enfant", dit-il. Notez également, qu'avec le confinement, l'usure de ces outils a possiblement été moindre que prévue.