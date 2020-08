Rentrée scolaire : comment bien choisir des fournitures respectueuses de l'environnement ?

"Aujourd’hui, nous avons compris que le plastique était problématique. Nous vous proposons donc des gommes faites en caoutchouc, 100% naturel. Nous avons décidé de passer sur des packagings 100% carton, plus du tout de plastique", affirme au micro de TF1 Frantz Le Sénéchal, manager au rayon papeterie de Carrefour. Les produits éco-responsables sont très souvent accompagnés de petits pictogrammes et de logos de labels, destinés à aiguiller les consommateurs, comme Ecolabel ou encore NF Environnement.

Alors que la rentrée scolaire approche à grands pas, la course aux fournitures scolaires occupe les esprits des parents et enfants. Seulement, parmi la multitude de produits en rayons, difficile de choisir des produits écologiques. Ainsi, en 2016, une étude montrait la présence d’importants allergènes, dans les cartouches d’encre par exemple. Depuis, les marques tentent de faire évoluer leur composition, c’est le cas des colles, dont certaines sont sans solvant, mais aussi des gommes.

Ainsi, ces deux labels garantissent des fournitures sans produit chimique. "On doit aussi s’intéresser aux encres, c’est très important en terme de santé. On fait attention à ce qu’elles ne contiennent pas de métaux lourds. Pour les cahiers, on va aussi porter attention à la nature des colles, entre le papier et la couverture. On a un produit qui doit être respectueux de l’environnement et aussi des aspects sanitaires pour les utilisateurs sur toute la durée de vie du produit" développe Julien Nizri, directeur général d'Afnor Certification.

Malgré une exigence plus grande en terme d'écologie et de santé, ces produits certifiés ne sont pas forcément plus chers dans les rayons des fournitures scolaires. Par exemple, un cahier certifié peut coûter seulement 1,30€ contre 2,20€ pour son concurrent non labellisé. Le marché des produits certifiés est en plein essor ces dernières années. Ainsi, L’offre de ces produits augmente de 30% chaque année.