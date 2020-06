Report ou annulation de loyers ? Les commerçants aimeraient avoir le choix mais ils ne l'ont pas

Le commerce est sûrement l'un des secteurs les plus durement touchés par la crise du Covid-19. Toutes les boutiques ont été fermées pendant deux mois, et beaucoup de cafés et de restaurants le sont encore. Pour autant, les commerçants sont obligés de payer leurs charges, à l'instar des loyers, là où une annulation pure et simple aurait été de bon augure.

Un compromis a bien été trouvé avec certains bailleurs qui ont finalement accepté de reporter de trois mois les loyers, pour ceux qui en ont besoin, "quelle que soit la taille" de l'enseigne, a annoncé début juin le ministère de l’Économie et des Finances au terme d'une médiation, finalisée sous la forme d'une charte. Mais est-ce vraiment suffisant ?