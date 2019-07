"Reste à charge zéro" : 15% de hausse pour les mutuelles de certains seniors ?

La réforme pourrait être à double tranchant. Le "reste à charge zéro" pourrait impliquer une hausse des tarifs des complémentaires santé dans six mois, selon les futures grilles tarifaires dont font état différents courtiers interrogés mi-juillet par nos confrères de l'Agence France-Presse. Ce dispositif porté par les pouvoirs publics prévoit pourtant de rembourser à 100% certaines lunettes et prothèses dentaires dès janvier 2020 (et certains appareils auditifs en 2021)... sans augmenter les cotisations.





Or, selon la demi-douzaine de professionnels consultés, une tendance à la hausse se dessine clairement. Tous voient en effet venir une augmentation qu'ils évaluent en moyenne entre 2 et 2,5%, soit au-dessus de celles des dernières années. Pour certains assurés, les coûts pourraient même s'envoler. Un courtier de la capitale prévient ainsi que son offre destinée aux seniors de 60 ans augmente ainsi de près de 4%, quand d'autres prédisent carrément un bond de 10 à 15% pour les assurés les plus âgés et les moins bien couverts.