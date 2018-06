"Reste à charge zéro" : un accord en vue pour des lunettes 100% remboursées

Du remboursement intégral au paiement au prix fort, en passant par une offre hybride, les patients devraient avoir le choix entre ces différentes possibilités :





• Certaines lunettes (monture et verres) 100% remboursées. C'est-à-dire une prise en charge intégrale, sur les verres et un éventail de montures présentées en boutique : 17 montures pour les adultes et 7 montures pour les enfants, disponibles dans différentes couleurs.

Ces lunettes pourront être tous les deux ans pour les adultes (à partir de 16 ans) et tous les ans pour les enfants (en dessous de 15 ans). Dans certains cas (perte d'acuité visuelle importante, glaucome, opération de la cataracte), la prise en charge pourra être plus fréquente.





• Des lunettes à prix fixé librement par les opticiens. Cette offre concerne les paires ne faisant pas partie de l'offre 100% remboursée. Le remboursement sera dons plus ou moins élevé en fonction du niveau de couverture de la mutuelle du patient.

• Des lunettes en partie remboursées. Cette offre hybride donne la possibilité d'acheter une paire dont seule la monture est remboursée, ou à l'inverse, dont seuls les verres sont remboursés. Cela pourrait, par exemple, tenter un patient qui voudrait des verres progressifs de dernière génération non inclus dans l'offre de base.