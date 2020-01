Retour de vacances en temps de grève : les prix des billets de bus flambent

Malgré la grève à la SNCF et un trafic encore perturbé sur les rails ce 4 janvier 2020, les vacanciers doivent quand même rentrer chez eux. Nombreux ont opté pour les trajets en bus. À la gare routière parisienne, par exemple, les voyageurs galèrent. Le trajet est en effet plus long et plus cher. Parfois, les tarifs des billets ont même quadruplé. Depuis le début de la grève des transports, certaines compagnies ont enregistré une hausse d'affluence de 100%.