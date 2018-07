Retrait et rappel de produits : une commission d'enquête parlementaire préconise le renforcement des contrôles

Vers la fin de l'année 2017, 36 nourrissons ont été atteints de salmonellose à cause d'un lait infantile produit dans une usine de la société Lactalis. Les laits contaminés ont été retirés des rayons mais les mesures de rappel de produits n'ont pas été très efficaces. Pour pallier ce type d'incident, des députés ont mis en place une commission ad hoc chargée d'enquêter sur l'affaire Lactalis et d'en tirer des conclusions. La commission parlementaire a ainsi présenté un certain nombre de préconisations, notamment le renforcement des contrôles. Mais savez-vous combien de produits sont retirés du marché chaque jour ? Lesquels sont les plus touchés ? Comment empêcher les consommateurs d'acheter un produit douteux ?



