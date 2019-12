Retraite : que rapporte un euro cotisé selon le secteur dans lequel on travaille ?

Dans les détails, les employés et les professions intermédiaires (techniciens,commerciaux, responsables administratifs entre autres) bénéficient donc en moyenne de meilleure "rentabilité". En cause : une meilleure espérance de vie à la retraite et un niveau de retraite proportionnellement élevé par rapport au salaire brut (respectivement 69% et 77%). La rentabilité moindre pour les ouvriers et pour les cadres est quant à elle due à des causes distinctes.

Pour les premiers, l'espérance de vie à la retraite est relativement courte (en moyenne 21 ans contre 25 ans pour les autres types de profession). Pour les seconds, les revenus chutent dans des proportions importantes une fois à la retraite (53% du salaire brut est maintenu). Pour autant, en valeur absolue, leur pension reste supérieure.